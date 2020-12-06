Samsun'da lokanta yangını - Son Dakika

Samsun'da lokanta yangını
06.12.2020 13:47
SAMSUN'un Canik ilçesinde, sokak kısıtlaması nedeniyle kapalı olan lokantada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
SAMSUN'un Canik ilçesinde, sokak kısıtlaması nedeniyle kapalı olan lokantada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki lokantada, saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan lokantadaki yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Polis, lokantada hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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