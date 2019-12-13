Samsun'da lösemili ve engelli çocuklar yararına alışveriş şenliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da lösemili ve engelli çocuklar yararına alışveriş şenliği düzenlendi - Son Dakika

Samsun'da lösemili ve engelli çocuklar yararına alışveriş şenliği düzenlendi

6 saat önce

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği, lösemili ve engelli çocuklar yararına alışveriş şenliği düzenledi.

Samsun'da lösemili ve engelli çocuklar yararına alışveriş şenliği düzenlendi, System.String[]

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği, lösemili ve engelli çocuklar yararına alışveriş şenliği düzenledi.

Mutluluğun Kanatları Derneğince Samsun'da üretim yapan kadınların ürettikleri ürünleri tanıtması ve dezavantajlı çocuklara destek olmaları için yeni yıl öncesinde alışveriş şenliği gerçekleştirildi.

Atakum'daki bir otelde düzenlenen şenlikte ev ve iş yerlerinde yaptıkları ürünleri satışa sunan kadınlar, elde ettikleri geliri lösemili ve engelli çocuklara bağışlayacak.

Dernek Başkanı Burcu Keskin, AA muhabirine, engelli ve lösemili ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak istediklerini söyledi.


Yeni yıl öncesinde insanların yakınlarına hediye almak veya evinin ihtiyacını karşılamak için alışveriş yapacağını belirten Keskin, "Samsun'daki kadın girişimcilerin ürettikleri ürünleri tanıtmasını ve bunu geniş kitlere ulaştırması için alışveriş şenliği düzenledik. Bunun yanı sıra dezavantajlı çocuklara ve ailelerine destek olmak için bir fırsat sunması bizleri mutlu etti." dedi.

Şenliğin 3 gün süreceği bildirildi.

Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:20 Kaynak: AA
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