Samsun'da makina mühendisleri "onur" gecesinde buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da makina mühendisleri 'onur' gecesinde buluştu - Son Dakika

Samsun'da makina mühendisleri "onur" gecesinde buluştu

6 saat önce

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi, düzenlediği 65. Onur Gecesi'nde meslekte uzun yılları geride bırakmış üyelerini plaketle onurlandırdı.

Samsun'da makina mühendisleri

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi, düzenlediği 65. Onur Gecesi'nde meslekte uzun yılları geride bırakmış üyelerini plaketle onurlandırdı.

MMO Samsun Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen onur gecesine, makina mühendisi olan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta ile çok sayıda makine mühendisi aileleriyle birlikte katıldı.

Şube Başkanı Kadir Gürkan, Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nda (TOGG) yer alan ve gecede "15'inci yıl" plaketi sunulan MMO Samsun Şubesi Üyesi Emre Türker'i tebrik etti.

Gürkan, yaptığı konuşmada çalışmaları hakkında bilgi vererek, ebediyete uğurladıkları yakınları için Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ise makine mühendisliğinin kalkınmakta olan bir ülke için en önemli meslek gruplarından olduğunu dile getirdi.

Bağımsız Milletvekili Erhan Usta da üretimin önemine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından, MMO Samsun Şubesi üyelerine meslek yaşamlarında geçirdikleri yılların anısına plaketleri dağıtıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:56 Kaynak: AA
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