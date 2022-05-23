Samsun'da manavda silahlı çatışma: 3'ü ağır 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da manavda silahlı çatışma: 3'ü ağır 5 yaralı

23.05.2022 23:36
Samsun'da manavda silahlı çatışma: 3'ü ağır 5 yaralı

Samsun'da bir manav dükkanından iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Samsun'da bir manav dükkanından iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olaydan 3 saat sonra manav dükkanı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

Olay, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Unkapanı Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, manav dükkanı sahibi O.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D. arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda manav O.Ş., oğlu Ö.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D. ile yoldan geçen R.G. çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda vurulan baba oğulun yakınları ise manav dükkanına saldırarak, içindeki meyve ve sebzeleri sokağa saçtılar. Manav O.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, saat 22.00 sıralarında manav dükkanı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun'da manavda silahlı çatışma: 3'ü ağır 5 yaralı
Samsun'da manavda silahlı çatışma: 3'ü ağır 5 yaralı
Samsun'da manavda silahlı çatışma: 3'ü ağır 5 yaralı
Samsun'da manavda silahlı çatışma: 3'ü ağır 5 yaralı
Samsun'da manavda silahlı çatışma: 3'ü ağır 5 yaralı
Samsun'da manavda silahlı çatışma: 3'ü ağır 5 yaralı
Samsun'da manavda silahlı çatışma: 3'ü ağır 5 yaralı
Samsun'da manavda silahlı çatışma: 3'ü ağır 5 yaralı
Samsun'da manavda silahlı çatışma: 3'ü ağır 5 yaralı
Samsun'da manavda silahlı çatışma: 3'ü ağır 5 yaralı
Samsun'da manavda silahlı çatışma: 3'ü ağır 5 yaralı
YORUMLAR
500
Samsun'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı Samsun'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı Samsun'da 2 kadın gasptan tutuklandı Samsun'da 2 kadın gasptan tutuklandı
Kaynak: İHA

silahlı çatışma, İlkadım, Samsun, Manav, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da manavda silahlı çatışma: 3'ü ağır 5 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
23:29 Salgın yasakları devam ederken partiye katılan İngiltere'de Başbakanı Johnson'ın tepki çekti!
23:24 Erdoğan'ın "Bir Türk uzaya gidecek" açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım geldi: Evet, bu görev senin
23:08 İktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Bülent Arınç'tan hayat pahalılığı yorumu: Gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor
22:40 Halk tepki gösterdi Fatih Erbakan geri adım attı: Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz
22:37 Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın hayalini gerçekleştirecek! İşte transfer listesindeki bomba isim
22:33 Sinirden kameraya bardak atan Selçuk Tepeli bu kez yayını şaka yaparak açtı!
22:23 Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
21:29 Ülkemizde 23 Mayıs koronavirüs verileri açıkladı! 922 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:10 İlk kez A Milli Takım'da top koşturacak Tiago Çukur kimdir? İşte tüm merak edilenler
20:50 Erdoğan'dan Suriye'de yeni harekat planı: Hazırlıklar bitince operasyon başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 23:54:45. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da manavda silahlı çatışma: 3'ü ağır 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement