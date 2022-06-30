Bunun üzerine K.G'nin bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri ile mahalle sakinleri, gece bölgede arama çalışmalarına başladı.

Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da mantar toplamaya giden kişi dere yatağında ölü bulundu - Son Dakika

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