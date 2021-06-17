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Mantar üretimi bir ailenin gelir kaynağı oldu - Son Dakika

Mantar üretimi bir ailenin gelir kaynağı oldu

17.06.2021 13:50

Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan Ünsal ailesi için nüfusları artınca ek gelir olsun diye yöneldikleri mantar üretimi önemli bir geçim kaynağı haline geldi.

Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan Ünsal ailesi için nüfusları artınca ek gelir olsun diye yöneldikleri mantar üretimi önemli bir geçim kaynağı haline geldi.

Çeltek Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ünsal ailesi, baba, anne, 3 oğul, gelinler ve torunlardan oluşan 13 nüfusu ile geçinmeye çalışırken ek kazanç sağlamak için mantar üretimi yapmak istedi.

Önce 70 metrekarelik eski depolarında mantar üretimi yapmaya başlayan aile talebin artması üzerine 80 metrekarelik bir üretim tesisi daha kurarak kapasitelerini arttırdı.

Yaklaşık 120 bin lira maliyet ile iki ayrı üretim tesisinde yılda yaklaşık 17 ton mantar üretimi yapan aile, toptan ve parkende olarak satarak kendileri için önemli bir gelir kapısı oluşturdu.

Baba Hüseyin Ünsal, AA muhabirine, mantar üretimine 3 yıl önce başladıklarını söyledi.

Ünsal, "Çocuklar farklı gelir kapısı ararken mantar üretimi için benden destek istediler. Ben de elimden gelen desteği sağladım. Çocukların gayreti ile başardık. Nüfusumuz kalabalık. Ek gelir ararken mantar işine yöneldik. Şimdi ben, eşim, çocuklarım ve torunlarım ile burada mantar üretiyoruz. Geçimimizi sağlıyoruz." dedi.

Yakup Ünsal, babası, iki erkek kardeşi ile mantar üretimini zaman içinde artırdıklarını, mantar üretiminde tüm ailenin özveri ile çalıştığını anlattı.

Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştıklarını, aile büyüdükçe gelirlerinin yetmediğini dile getiren Ünsal, şöyle devam etti:

"İklimsel şartlardan toprakların verimi düştü ve araziden geçim sağlamak bizim için zorlaştı. Üç yıl önce bir yerde böyle bir mantar üretim tesisi ziyaret ettim ve bu işi yapmaya karar verdik. Kendi imkanlarımız ile ilk önce eski depomuzu kurduk. Daha sonra ise bu tesisimizi yaptık. Bir hasat 4 gün kadar sürüyor. Bir ton kompostan ortalama 250 kilo mantar elde ediyoruz. Yaptığımız yatırım için teşvik ya da destek almadık. Bu süreçte bizlere teknik destek sağlayan ve her zaman yanımızda olan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde ziraat mühendisimiz Ercan Karaduman'a teşekkür ederiz."

Ailesine mantar üretiminde destek olan 9 yaşındaki Yiğit Ünsal da mantar toplamayı çok sevdiğini, her hasat dönemini heyecanla beklediğini belirtti.

Mantar üretimi bir ailenin gelir kaynağı oldu
Mantar üretimi bir ailenin gelir kaynağı oldu
Mantar üretimi bir ailenin gelir kaynağı oldu
Mantar üretimi bir ailenin gelir kaynağı oldu
Mantar üretimi bir ailenin gelir kaynağı oldu
Mantar üretimi bir ailenin gelir kaynağı oldu
Mantar üretimi bir ailenin gelir kaynağı oldu
Mantar üretimi bir ailenin gelir kaynağı oldu
Mantar üretimi bir ailenin gelir kaynağı oldu

Samsun, Mantar, Hasat, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mantar üretimi bir ailenin gelir kaynağı oldu - Son Dakika


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