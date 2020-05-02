Samsun'da mart ve nisan aylarında asayiş olayları geçen yıla göre azaldı - Son Dakika

Samsun'da mart ve nisan aylarında asayiş olaylarının, geçen yılın aynı dönemine göre azaldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019 ile 2020 yıllarının mart ve nisan ayları, asayiş olayları mukayeseli olarak değerlendirildi.

Buna göre 2019 Mart ve Nisan aylarında toplam 2 bin 185 olay meydana gelirken, bu yıl aynı dönemde ise 1746 olay yaşandı.

Bu yıl, geçen yıla göre olaylar yüzde 20 azaldı.

Açıklamada, 2019 Mart ve Nisan ayları ile bu yılın aynı aylarında yaşayan olay sayıları hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

"Mal varlığına karşı işlenen suçlar, 918'dan 729'a düşerek yüzde 20,6 azaldı. Millete ve devlete karşı işlenen suçlarda 103 olan olay sayısı, yüzde 35,9 gerilemeyle 66'ya düştü. Takibi gereken olaylarda 1206 olan olay sayısı, yüzde 42,3 azalmayla 696'ya geriledi. Topluma karşı işlenen suçlar da 548'den yüzde 24 gerilemeyle 416'ya düştü. Toplamda ise 4 bin 960 olay sayısı, yüzde 26,4 düşüşle 3 bin 653'e geriledi. Kasten yaralama olayları da aynı dönemlerde yüzde 19,6 azaldı. Hırsızlık olayları yüzde 38,9, yağma suçları yüzde 48, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet suçları da yüzde 36,9 geriledi."