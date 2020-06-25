Samsun'da 'maske takın' diye uyaran polise bıçakla saldıran kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da sokakta maske takılması için uyarı yapan polislere bıçakla saldırdığı iddia edilen kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Çitlik Caddesi üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 Haziran'dan itibaren maske takma zorunluluğu getirildi. Bugün Samsun'un en işlek caddesinde polis ekipleri maske takmayanlara uyarıda bulunurken, İ.A.(22) ile annesi Ş,A. ile polisler arasında gerginlik yaşandı. Polis memurları olay sırasında zor anlar yaşarken, annesiyle polise direnen gencin ise bıçak çekip polislere saldırdığı ileri sürüldü. Yoldan geçen bazı vatandaşlar da polislere yardım ederek olayların büyümesini önledi. Anne-oğul gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Anne Ş,A, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, polisteki sorgulanmasının tamamlanmasının ardından İ.A. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verip tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen İ.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN