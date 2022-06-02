Samsun'da mazgal hırsızlığına 2 gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da mazgal hırsızlığına 2 gözaltı

02.06.2022 17:21
Samsun'da mazgal hırsızlığına 2 gözaltı

Samsun'da sokaktaki mazgalın çalınması olayıyla ilgili 2 kadın gözaltına alındı.

Samsun'da sokaktaki mazgalın çalınması olayıyla ilgili 2 kadın gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki demir mazgal yerinden çıkartılarak hurdacıya satmak için çalındı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili E.G. ve D.İ. adlı kadınları yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

19 Mayıs, Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da mazgal hırsızlığına 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da mazgal hırsızlığına 2 gözaltı - Son Dakika
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