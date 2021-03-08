Samsun'da Mecidiye Caddesi'nde HES kodu uygulaması - Son Dakika

Samsun'a kalabalığın yoğun olduğu Mecidiye Caddesi'nde polisler HES kodu sorgulamadan vatandaşları caddeye almıyor.

Samsun'da korona virüs istatistiklerinde artık gözlenmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olduğu alışveriş merkezi bölgelerine vatandaşların girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıyor. Halkın yoğun olduğu İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Mecidiye Caddesi girişinde HES kodu sorgulanmadan kimse caddeye alınmıyor. - SAMSUN