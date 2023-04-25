Karısıyla mesajlaşan akrabasına sokak ortasında kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Karısıyla mesajlaşan akrabasına sokak ortasında kurşun yağdırdı

25.04.2023 11:57

Samsun'da bir kişi, karısıyla mesajlaştığını ileri sürdüğü ve aralarında husumet bulunan akrabasını kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Cinayet anları, olay yerindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesi Gökçeli Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan dönerci dükkanı önünde Murat K., eşiyle mesajlaştığı iddiasıyla aralarında husumet bulunan akrabası İbrahim Keskin'e (33) tabancayla kurşun yağdırdı.

"MESAJ" CİNAYETİ

Ağır yaralanan İbrahim Keskin kaldırıldığı Salıpazarı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Murat K. ise olaydan sonra kaçtı. Ölen İbrahim Keskin'in yakınlarının, Murat K.'nin eşi ile İbrahim arasında daha önce mesajlaşma yüzünden husumet bulunduğunu ve olayın bu yüzden olayın meydana gelmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Dönerci dükkanı önünde işlenen cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre, dükkanın önünde bir kişi ile yürüyen İbrahim Keskin'e yaklaşan Murat K., silahı doğrultarak ateş ediyor. Araya giren şahsın engellemesine rağmen ateş etmeyi sürdüren katil zanlısı, yere düşen İbrahim Keskin'in kafasına yakından ateş ediyor. Olaydan sonra gözaltına alınan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Selçuk Durgel: namus bu başka birşeye benzemez allah kimsenin başına vermesin Cevap Yaz 98 9 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Eşinin telefonu numarası nasıl husumetlide kayıtlı bu çok önemli ayrıca eşin mi rahatsız edildiğini sana söyledi bu da önemli. Cevap Yaz 58 6 Yayından Kaldır
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Eşiyle mesajlaştığını iddia ettiği akrabasını böyle kurşunladı Eşiyle mesajlaştığını iddia ettiği akrabasını böyle kurşunladı Samsun'da silahla akrabasını öldüren şüpheli tutuklandı Samsun'da silahla akrabasını öldüren şüpheli tutuklandı

İbrahim Keskin, Salıpazarı, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karısıyla mesajlaşan akrabasına sokak ortasında kurşun yağdırdı - Son Dakika


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