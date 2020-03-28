Samsun'da mesire, park ve sahiller bomboş, pazar yeri hareketli - Son Dakika

Samsun'da mesire, park ve sahiller bomboş, pazar yeri hareketli

SAMSUN'da koronavirüse karşı alının tedbirler kapsamında vatandaşlar maske ve eldiven takarak önlem alırken, dışarı çıkanların sayısında da oldukça azalma yaşandı. Caddeler ve sokaklar boşalırken, pazar yerlerinde ise kısmen yoğunluk yaşandı. Öte yandan park, bahçe ve mesire yerlerine vatandaşların girişine de izin verilmedi.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan uyarılara hassasiyet gösteren Samsunlular evlerinden dışarı çıkmamayı tercih ediyor. 1 milyon 313 bin nüfuslu Samsun'un, kent merkezindeki en işlek bölgelerden olan, İstiklal Caddesi, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı, Lise Caddesi mevkilerinde bulunan vatandaşların sayısı oldukça azaldı. Böylece sokaklar boş kaldı. Özelikle 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmaması noktasında tedbirler alınırken il genelinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki görevliler tarafından ihtiyaçları evlerine götürülerek karşılanıyor.

Kentte bulunan park, piknik yeri ve mesire alanlarına vatandaşların girişine izin verilmiyor. Atakum ilçesinde her gün binlerce kişinin bulunduğu sahil yolu da boş kaldı.

PAZARDA MASKELİ ELDİVENLİ ÖNLEM

Pazar yerlerinde de kısmen yoğunluk yaşandı. Hem pazarcılar hem vatandaşlar maske ve eldiven takarak koronavirüsten korunmaya çalıştı. Vatandaşların meyve ve sebzeleri seçerek almalarına izin verilmezken, pazarcılar vatandaşlarla yakın temasta bulunmaktan da kaçındı. Ayrıca pazara gelen vatandaşların hızlıca ihtiyaçlarını alıp çok vakit geçirmeden pazar yerinden ayrıldıkları görüldü.

'VATANDAŞ HIZLICA GELİP HIZLICA GİDİYOR'

20 yıldır pazarcılık yapan İbrahim Akkuş, pazara gelen kişi sayısında azalma olduğunu söyleyerek "Bizde vatandaşlarda maske ve eldiven takıyor. Herkes iyice tedirginleşti. Vatandaşlar pazara geliyor ihtiyacını alıp hızlıca gidiyor. Kalabalık yok. Kimse oyalanmıyor. Temastan kaçınıyoruz uzak durmaya çalışıyoruz" dedi.

'SEÇMEYE İZİN VERMİYORUZ'

22 yıldır pazarcılık yapan Yaşar Ermez de, herkesin koronavirüse karşı kendini korumaya çalıştığını belirterek "Hepimiz maske ve eldiven takıyoruz. Tedbir alıyoruz. Temizlik yapıyoruz. İnsanların sebze meyve ihtiyacı var. Gelen de hızlıca gelip hızlıca gidiyor. Meyve ve sebzeyi kimseye seçtirmiyoruz. Zaten böyle talep de çok olmuyor" şeklinde konuştu. 'HIZILA ALIP PAZARDAN AYRILIYORUZ'

Zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktığını dile getiren Harun Aydın, "Maske ve eldiven takarak pazara geldim. Önlemimizi alıyoruz. Pazarcılar da önlemlerini almışlar kimseye sebze ve meyvelere dokundurtmuyorlar kendileri seçiyorlar. Bizde bir an önce ihtiyaçlarımızı karşılayıp gitmenin peşindeyiz. Pazarda çok fazla vakit geçirmiyoruz. Diğer insanlardan uzak ta durmaya çalışıyoruz. Hem bize bulaşmasın hem bizde varsa başka insanlara bulaşmasın diye" diye konuştu.