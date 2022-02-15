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Samsun'da mesleki eğitim merkezlerinde 6 bin 330 öğrenci eğitim görüyor - Son Dakika

Samsun'da mesleki eğitim merkezlerinde 6 bin 330 öğrenci eğitim görüyor

15.02.2022 13:39
Samsun'da mesleki eğitim merkezlerinde 6 bin 330 öğrenci eğitim görüyor

Samsun'da mesleki eğitim merkezlerinden 6 bin 330 öğrenci yararlanıyor.

Samsun'da mesleki eğitim merkezlerinden 6 bin 330 öğrenci yararlanıyor.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) Programı ile ortaokul mezunu olup liseye kayıt yaptıramayan ya da kayıt yaptırdığı halde devam edemeyen, ara sınıflar da dahil olmak üzere, öğrencilere kayıt yenileme hakkı tanınıyor.

Yaş şartı aranmadan kayıt yaptıran öğrencilerin lise diploması alabileceği program kapsamında, nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasında önemli katkıları olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının iş birliği daha da önem kazanıyor.

Bu sayede işletmelerin nitelikli iş gücü ihtiyaçlarının karşılanarak eğitim-sektör işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

Halihazırda Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 42 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde MESEM programı uygulanıyor. Altı adet mesleki eğitim merkezi de dahil toplamda 6 bin 330 öğrenci ile eğitim öğretime devam ediliyor.

MESEM programlarına kayıt yaptıran öğrencilere haftada bir gün okul, 4 gün işletme olmak üzere 33 alan ve 181 farklı dalda mesleki eğitim alma fırsatı sunuluyor.

Ustalık belgesi ve meslek lisesi diploması alma hakkı olan öğrencilerin, asgari ücretin yüzde 30'u, 9, 10, ve 11. sınıflara yüzde 50'si, 12. sınıfa kadar maaş imkanı, kendi iş yerini açma fırsatı, iş bulma kolaylığı, hastalık sigortası, usta öğreticilik belgesi alma imkanı, kalfalık ve ustalık sınavlarına girme hakkı sağlanıyor.

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milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, Samsun, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da mesleki eğitim merkezlerinde 6 bin 330 öğrenci eğitim görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da mesleki eğitim merkezlerinde 6 bin 330 öğrenci eğitim görüyor - Son Dakika
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