Samsun'da metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika

İlkadım Belediyesi, illegal kullanıma uygun ortam oluşturacak nitelikte olan, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binayı güvenlik önlemlerini alarak yıktı.

Vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi ve sorunların hızlı çözümü için çalışan İlkadım Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Unkapanı Mahallesi Dadaloğlu Sokak'taki metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, "Belediyemize müracaat ettik ve mahallemizdeki metruk binanın yıkımını istedik. Belediyemiz talebimize anında yanıt verdi. Evimizde çocuğumuzu yalnız bırakmaya korkuyorduk. Belediye ekiplerimizden ve Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'dan Allah razı olsun" dediler.

"İlçemizde görüntü kirliliğine geçit vermeyeceğiz"

Metruk binaların, güvenlik riskinin yanı sıra çevre ve görüntü kirliliğine de yol açtığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Belediye olarak, metruk binaların can ve mal güvenliği açısından oluşturduğu tehlikelerden kaynaklı yoğun şikayetler alıyoruz. Bu sorunun çözümü amacıyla da muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinden gelen yıkım taleplerini değerlendirerek, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Mevzuat çerçevesinde bu soruna karşı kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN