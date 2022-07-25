Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İsmail Okutan idaresindeki 06 GC 5426 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sefa Can Gül idaresindeki plakasız motosiklet Darboğaz mevkisinde çarpışmamak için manevra yaparak yoldan çıktı.
Kazada motosiklet sürücüsü Sefa Can Gül ile yanındaki Emirhan Gül yaralandı.
Ağır yaralanan Emirhan Gül kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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