Kaza, Bafra ilçesi Samsun- Sinop karayolu Lengerli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Ertut idaresindeki 46 KP 881 plakalı kapalı kasa minibüs ile Olgun Keskin yönetimindeki 55 NL 897 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Olgun Keskin ile Melahat Keskin yaralandı. Yaralılar, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Olgun Keskin, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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