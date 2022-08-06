Samsun'da iki otomobiilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da iki otomobiilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

06.08.2022 17:46
Samsun'da iki otomobiilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hasan Birinci'nin (32) kullandığı 06 FE 1929 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Selim Dilmeç yönetimindeki 55 UC 441 plakalı otomobil Kamalı Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Birinci'ye ait otomobil devrildi.

Kazada sürücü Birinci ile yanında bulunan eşi Aslıhan Birinci (30), çocukları Yiğit Alp Birinci (5) ile Ali Kağan Birinci (1) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

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Kaynak: AA

Hasan Birinci, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da iki otomobiilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da iki otomobiilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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