Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

06.08.2022 22:42
Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu Kamalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Birinci idaresindeki 06 FE 1929 plakalı otomobil ile Selim Dilmeç yönetimindeki 55 UC 441 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Hasan Birinci ile Ali Kağan Birinci, Yiğit Alp Birinci ve Aslıhan Birinci yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Samsun'da iki otomobiilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı Samsun'da iki otomobiilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı Pazarda fiyatlar dip yaptı: Karpuz 1,5, şeftali-salatalık 5 lira Pazarda fiyatlar dip yaptı: Karpuz 1,5, şeftali-salatalık 5 lira
Kaynak: İHA

Hasan Birinci, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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