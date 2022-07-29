Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı

29.07.2022 10:10
Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolu 36. kilometresi Melikköy mevkisinde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Usta idaresindeki 34 HH 7714 plakalı otomobil, Lütfi Bolat yönetimindeki 55 AE 545 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpma sonucu kamyonet refüje savruldu.

Kazada, araç sürücüleri Ömer Usta (69) ve Lütfi Bolat (27) ile Rabia Şahan (7), Nazmiye Usta (7), Asya Şahan (13), Elif Meyra Şahan (10) ve Hilal Şahan (26) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

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Çarşamba Karma OSB'de temel atma Çarşamba Karma OSB'de temel atma
Kaynak: İHA

Ömer Usta, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika
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