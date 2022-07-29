Kazada, araç sürücüleri Ömer Usta (69) ve Lütfi Bolat (27) ile Rabia Şahan (7), Nazmiye Usta (7), Asya Şahan (13), Elif Meyra Şahan (10) ve Hilal Şahan (26) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Ömer Usta, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

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