Kaza, Samsun'un Havza ilçesi Vezirköprü karayolu üzerinde 19 Ağustos'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Özboyabatlı (43) idaresindeki 55 PN 454 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü 2 çocuk babası Ali Özboyabatlı ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Özboyabatlı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Vezirköprü, Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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