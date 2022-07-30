Samsun'daki trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazeleri, Trabzon'da defnedildi

Samsun 'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren anne ve oğlunun cenazeleri, Trabzon 'da toprağa verildi.

Kaynak: AA

Fatma Arslan, Trabzon, Samsun, Güncel, Son Dakika

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