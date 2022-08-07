Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

07.08.2022 11:55
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazazında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazazında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu Akçay mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamdi T. idaresindeki 06 AH 1270 plakalı hafif ticari araç yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp dolmuş durağına çarptı. Kazada, araç sürücüsü Hamdi T. ile yanında bulunan İrem B. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı Jandarma aranan 522 kişiyi yakaladı, 14 tabanca ele geçirdi Jandarma aranan 522 kişiyi yakaladı, 14 tabanca ele geçirdi
Kaynak: İHA

Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:43 "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de artık bayram trafiği yaşanmayacak
11:19 Antalya açıklarında deprem! Çevre iller de hissetti
11:18 Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu
11:00 Fanatik damat, düğün çıkışı gelini eve bırakıp Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira'yı karşılamaya gitti
10:54 ODTÜ'lü öğrencilerden skandal adım! Şimdi de para karşılığı soyunmaya başladılar
10:41 Meryem Uzerli geçen yıllara rağmen yine gündem olmayı başardı
10:03 Rıdvan Dilmen'den siyah-beyazlıları keyfini kaçıracak yorum: Beşiktaş bu kadroyla şampiyon olamaz
09:55 Yavuz Ağıralioğlu'nun "Müslüman olmayan Türk'e neden insan diyelim?" sözlerine Ümit Özdağ karşı çıktı
09:43 Ümit Özdağ'ın Ordu iddiası sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bir deliyi başımıza saldılar
09:19 İstanbul'da 2 yaşındaki çocuk 8. kattan düşerek öldü! Annesinin çığlıklarıysa yürek yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 11:55:52. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement