Mezbahada tartıştığı iş arkadaşını bıçakla öldüren şahsın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Mezbahada tartıştığı iş arkadaşını bıçakla öldüren şahsın yargılanmasına başlandı

09.08.2022 16:58
Mezbahada tartıştığı iş arkadaşını bıçakla öldüren şahsın yargılanmasına başlandı

Samsun'da mezbahada tartıştığı iş arkadaşını bıçakla öldüren şahsın yargılanmasına başlandı.

Samsun'da mezbahada tartıştığı iş arkadaşını bıçakla öldüren şahsın yargılanmasına başlandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan bir firmaya ait et entegre tesislerinde 29 Mart'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay tarihinden 1 hafta önce mezbahada işe giren Serkan Aslan (29), etleri taşıma işinde çalışmaya başladı. Mezbahada kasap olarak çalışan Kubilay Özkök (25) ile Serkan Aslan arasında tartışma çıktı. Tartışmada Serkan Aslan, eline aldığı bıçakla Kubilay Özkök'e saldırarak ağır yaraladı. Özel araçla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kubilay Özkök yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan Serkan Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Katil zanlısı Serkan Arslan hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten adam öldürmek" suçundan dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında Serkan Arslan kendini savunarak, "Bir hafta önce işe girdim. O gün izinliydim. Maktulü tanımıyordum. O da benim gibi çalışandı. Bana iş verdi. Tartıştık. Bana yumruk attı. Orada bulunan bıçağı aldım savurdum. Öldürme kastım yoktu" dedi.

Duruşma 18 Ağustos'a ertelendi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Serkan Arslan, Serkan Aslan, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mezbahada tartıştığı iş arkadaşını bıçakla öldüren şahsın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mezbahada tartıştığı iş arkadaşını bıçakla öldüren şahsın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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