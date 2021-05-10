Samsun'da minibüs aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da minibüs aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan minibüsün refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da yoldan çıkan minibüsün refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İlkadım Bulvarı Ataköy Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Uday Çoruhlu idaresindeki 10 V 6654 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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