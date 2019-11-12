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Samsun'da minibüs aydınlatma direğine çarptı: 3 ağır yaralı

7 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Samsun'da minibüs aydınlatma direğine çarptı: 3 ağır yaralı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Bilal Uysal (43) idaresindeki 55 KN 251 plakalı minibüs, Miliç mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtakiler Hacer Yavaş (40) ve Aysel Uysal (38) ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri, Bilal Uysal ve Hacer Yavaş'ı Terme Devlet Hastanesine, Aysel Uysal'ı ise Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sürücü Uysal, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesine sevk edildi.

Samsun, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:52 Kaynak: AA
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