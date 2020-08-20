Samsun'da minibüs devrildi: 15 yaralı - Son Dakika

Samsun'da minibüs devrildi: 15 yaralı

Samsun'da fabrika işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Samsun'da fabrika işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun- Ordu karayolunun 55. kilometresi Karacalı mevkisinde saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunahan Özen idaresindeki 55 AAY 600 plakalı Volkswagen marka minibüs, Çarşamba'dan Terme istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüj bordür taşlarına çarpıp savrularak yolun sağ şeridine devrildi. Kazada 15 işçi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi ile Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Muhammer Ay/İHA)

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 09:37

Kaynak: İHA

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