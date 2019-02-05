Samsun'da Minibüs Fındık Bahçesine Yuvarlandı: 2 Yaralı
2 saat önce
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında fındık bahçesine yuvarlanan minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.
Samsun
'da meydana gelen trafik kazasında fındık bahçesine yuvarlanan minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Terme
ilçesi Samsun- Ordu
karayolu 71. kilometresi Miliç mevkisinde bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Çakır (74) yönetimindeki 55 KN 181 plakalı minibüs Terme'den Ünye
istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Nuri Çakır ile birlikte Şükran Çakır (70) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:28 Kaynak: İHA
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