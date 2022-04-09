Samsun'da minibüs hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da minibüs hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

09.04.2022 00:57
Samsun'da minibüs hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Samsun'da minibüsün hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da minibüsün hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Taş yönetimindeki 28 YE 715 plakalı minibüs önünde seyir eden Ömer Faruk Eke idaresindeki 55 ADK 288 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Karadeniz, İlkadım, Minibüs, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da minibüs hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da minibüs hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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