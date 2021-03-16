Samsun'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ordu yönüne giden Atilla Yoldaş idaresindeki 55 C 6211 plakalı boş servis minibüsü, Samsun-Ordu kara yolu Doğuyaka Kapalı Pazar Yeri mevkisinde, Gökhan Esen'in kullandığı 34 BLD 810 plakalı kamyonetle çarpışarak devrildi.
Kazada sürücüler ile kamyonetteki Muhammet Gonca yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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