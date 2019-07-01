Samsun'da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü
21 dakika önce
Samsun'un Ayvacık ilçesinde minibüs ile çarpışan tarım aracının sürücüsü yaşamını yitirdi.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:34 Kaynak: AA
'un Ayvacık
ilçesinde minibüs ile çarpışan tarım aracının sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Orhan U. (53) idaresindeki 55 FG 752 plakalı minibüs, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Kumköy
mevkisinde akaryakıt istasyonuna girmek isteyen Recep Mete'nin (53) kullandığı tarım aracı ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Mete, kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
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