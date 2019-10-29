Samsun'da minibüs otomobile çarptı: 5 yaralı

Samsun'da minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı'nda saat 19.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ş. yönetimindeki 55 ER 843 plakalı minibüs, Merve D. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)