Samsun'da minibüs park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Minibüste bulunan Eren Sıkıntı (34) olay yerinde öldü, yaralanan sürücü Börekçi ise 112 Acil Servis ekibince Kavak Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

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