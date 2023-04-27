4 kişinin içerisinde bulunduğu minibüs takla atarak su kanalına devrildi - Son Dakika
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4 kişinin içerisinde bulunduğu minibüs takla atarak su kanalına devrildi

27.04.2023 12:07

İstanbul'dan Trabzon'a yola çıkan minibüsün Samsun'da takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hastanelik oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Gürgendağı mevkisi Samsun- Ankara kara yolunun 17. kilometresinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere, İstanbul'dan Trabzon'a giden Bekir Sıtkı Murat idaresindeki minibüs yoldan çıkarak su kanalına takla attı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araç sürücüsü Bekir Sıtkı Murat ile Neriman Murat, Bora Çarıkçı ve Fatma Atagül yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da minibüs takla attı: 4 yaralı
Samsun'da minibüs takla attı: 4 yaralı
Samsun'da minibüs takla attı: 4 yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa 4 kişinin içerisinde bulunduğu minibüs takla atarak su kanalına devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 kişinin içerisinde bulunduğu minibüs takla atarak su kanalına devrildi - Son Dakika
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