Samsun'da minibüs tıra arkadan çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Samsun'da minibüs tıra arkadan çarptı: 3 yaralı
7 saat önce
Samsun'da minibüsün tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Samsun'da minibüsün tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nejat A. idaresindeki 55 M 1050 plakalı minibüs, Adnan E. yönetimindeki 11 AAH 402 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:33 Kaynak: İHA
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