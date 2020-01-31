Samsun'da minibüsün çarptığı otomobil markete girdi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da minibüsün çarptığı otomobil markete girdi: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da minibüsün çarptığı otomobil markete girdi: 1 yaralı

11 dakika önce

Samsun'un Atakum ilçesinde park halindeki iki otomobile çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Samsun'da minibüsün çarptığı otomobil markete girdi: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'un Atakum ilçesinde park halindeki iki otomobile çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Ferdi Şen'in kullandığı 61 DH 755 plakalı minibüs Yeni Mahalle Vatan Caddesi kavşağında kontrolden çıkarak, park halindeki 2 otomobile çarptı.

Minibüsün çarptığı içinde 2 kişinin bulunduğu 55 ACN 146 plakalı otomobil de bir marketin manav reyonundan içeri girdi. Kazada, minibüs sürücüsü Şen, yaralandı.

Şen'in yanı sıra otomobilde bulunan Tuğba Ç. ve Ecrin Su B. ile marketteki Kübra D. de tedbir amacıyla 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle markette hasar oluşurken otomobil ve minibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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