Samsun'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Samsun'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Samsun'da yolu karşıya geçmek isterken minibüsün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Samsun'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da yolu karşıya geçmek isterken minibüsün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi 100.Yıl Bulvarı'nda bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Yer idaresindeki 34 UE 4624 plakalı minibüs, yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen 74 yaşındaki Hatice Şenarslan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:10 Kaynak: İHA
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