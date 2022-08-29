Minibüsün üzerinden düşen şoför ağır yaralandı - Son Dakika
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Minibüsün üzerinden düşen şoför ağır yaralandı

29.08.2022 12:55
Minibüsün üzerinden düşen şoför ağır yaralandı

Samsun'da minibüsün üzerinden düşen şoför ağır yaralandı.

Samsun'da minibüsün üzerinden düşen şoför ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Ladik ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Ahmet Ç.(41) minibüsün tavan kısmındaki bagaja malzemelerini yüklerken dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan Ahmet Ç. Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, Ladik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüsün üzerinden düşen şoför ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Minibüsün üzerinden düşen şoför ağır yaralandı - Son Dakika
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