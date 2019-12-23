Samsun'da minikler Anadolu masalları ile buluştu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından yapılan 'Anadolu Masalları Projesi' kapsamında Samsun'da çocuklara Anadolu Masalları anlatıldı.



Milli Eğitim Bakanlığı ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından yapılan 'Anadolu Masalları Projesi' kapsamında Samsun'da resim sergisi açıldı. Kültürel birikimlerin ve ortak değerlerin masallar üzerinden nesilden nesille aktarılmasını amaçlayan projede akademik bir heyet oluşturularak masallar derlendi.



Derlenen masallar yaş gruplarına göre yapılan tasnif sonrası Türkiye genelinde belirlenen 18 Güzel Sanatlar Lisesindeki resim öğretmenlerinin liderliğinde öğrenciler tarafından resimleştirildi. Bu çalışmalarla oluşturulan Anadolu Masalları Resim Sergisi Türkiye'nin 7 bölgesini temsilen bir ilde sergilenmek üzere yol çıktı. 2019 yılı içinde İç Anadolu Bölgesi'nde Eskişehir, Ege Bölgesi'nde İzmir, Marmara Bölgesi'nde İstanbul illerini dolaşan sergi bugün Karadeniz Bölgesi'ni temsilen Samsun'da açılışı yapıldı.



Düzenlenen törenle açılışı yapılan sergide çocuklara geleneksel kıyafetlerle canlandırılan Anadolu masalları anlatıldı. Ayrıca İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi Orkestrası eşliğinde türküler seslendirildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda yapılan törene okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.



Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmene Hizmet, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanı Uğur Kılıç, "Anadolu masalları aslında kadim medeniyetimizin Anadolu coğrafyasının değerlerini iyiliğini, doğruluğu, çalışkanlığı, erdemi ve fazileti çocuklarımızla buluşturma projesidir" diye konuştu.



Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı ise, "Biz maalesef senelerce dış kaynaklı şeylerle yetiştirildik. Kendi öz değerlerimizin kıymetini çok anlayamadık. Projeyle esas özümüzde olan milli değerlerimize, manevi değerlerimize daha sıkı sarılacağız" şeklinde konuştu.



Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de, "Anadolu medeniyetinin belki gelecek kuşaklara aktarılmasında en önemli unsurlardan birisi de sözlü geleneğimizdir. Anadolu'da şöyle dedelerimizi hatırladığımızda şunu göreceğiz: Okuma-yazma bilmeyen insanların bile aslında bir sürü masal hikaye anı bildiğini, beyitler, ninniler, türküler bildiğini görebilirsiniz" sözlerini kullandı.



Etkinlik sonunda serginin 4 gün boyunca ziyarete açık olacağı duyuruldu. - SAMSUN