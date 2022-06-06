Minikler atık kumaşlardan dikilen kıyafetlerle defile yaptı - Son Dakika
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Minikler atık kumaşlardan dikilen kıyafetlerle defile yaptı

06.06.2022 17:04

Samsun'da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında minikler çıktıkları defilede "geri dönüşüme" dikkat çekti.

Samsun'da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında minikler çıktıkları defilede "geri dönüşüme" dikkat çekti.

Canik Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün organizesinde çeşitli kurum ve çevreci derneklerin iş birliğinde Samsun Millet Bahçesi Sıfır Atık Köyü'nde "Canik'te Çevre Şenliği" düzenlendi.

Şenlikte defileye çıkan 4-6 yaş arası çocuklar, Canik Belediyesinin açtığı dikiş kurslarında atık kumaşlardan dikilen kıyafetleri sergiledi.

Ellerinde, "Doğal hayatı koru", "Gelecek için bir adım at", "Geri dönüşüm çevre dostu olmaktır", "Eğitimli bir insan çevresinden sorumludur" yazılı pankartlar taşıyan çocuklar, geri dönüşümün önemine vurgu yaptı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hayata geçirdikleri Orman Okulu Projesi, Sıfır Atık Köyü Projesi, Yeşil Kulübe Projesi, Atık Getirme Merkezi Projesi ile gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında yaptıkları çalışmalarla toplumda farkındalığı artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Şenlikte, özel bir tiyatro topluluğu "Atık Adası" adlı oyunu sahneledi.

Etkinliğin sonunda miniklere tohum topu dağıtıldı, dondurma ikram edildi.

Etkinlikte, minikleri velileri de yalnız bırakmadı.

Minikler atık kumaşlardan dikilen kıyafetlerle defile yaptı
Minikler atık kumaşlardan dikilen kıyafetlerle defile yaptı
Minikler atık kumaşlardan dikilen kıyafetlerle defile yaptı
Minikler atık kumaşlardan dikilen kıyafetlerle defile yaptı
Minikler atık kumaşlardan dikilen kıyafetlerle defile yaptı
Minikler atık kumaşlardan dikilen kıyafetlerle defile yaptı
Minikler atık kumaşlardan dikilen kıyafetlerle defile yaptı
Minikler atık kumaşlardan dikilen kıyafetlerle defile yaptı
Minikler atık kumaşlardan dikilen kıyafetlerle defile yaptı

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Çevre Gününde Miniklerden Atık Defilesi Çevre Gününde Miniklerden Atık Defilesi Ukrayna'ya özgü geleneksel kıyafetler defilede sergilendi Ukrayna'ya özgü geleneksel kıyafetler defilede sergilendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minikler atık kumaşlardan dikilen kıyafetlerle defile yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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