Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında yaptıkları çalışmalarla toplumda farkındalığı artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Ellerinde, "Doğal hayatı koru", "Gelecek için bir adım at", "Geri dönüşüm çevre dostu olmaktır", "Eğitimli bir insan çevresinden sorumludur" yazılı pankartlar taşıyan çocuklar, geri dönüşümün önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Minikler atık kumaşlardan dikilen kıyafetlerle defile yaptı - Son Dakika

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