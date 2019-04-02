Samsun'da Mirac Kandili İdrak Edildi
1 saat önce
Samsun'da Mirac Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
Samsun
'da Mirac Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Hazreti Muhammed
'in Allahü Teala'nın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili
dolayısıyla camilerde Mevlid-i Şerif merasimleri yapıldı. Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Mirac Kandili dolayısıyla camiler doldu taştı. Vatandaşlar camilere akın ederek bu mübarek geceyi idrak etti. Camilerde Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid kasideleri okundu. Gecenin sonunda vatandaşlar ellerini semaya açarak dua etti. Camiye gelen vatandaşlara ise İlkadım Belediyesi
'nce lokma tatlısı ikram edildi.
Büyük Cami'deki mevlit programına Samsun Valisi Osman Kaymak da katıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:59 Kaynak: İHA
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