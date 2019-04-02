Son Dakika Haberleri: Samsun'da Mirac Kandili İdrak Edildi

Samsun'da Mirac Kandili İdrak Edildi

1 saat önce

Samsun'da Mirac Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Samsun'da Mirac Kandili İdrak Edildi, System.String[]
Samsun'da Mirac Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Hazreti Muhammed'in Allahü Teala'nın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla camilerde Mevlid-i Şerif merasimleri yapıldı. Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Mirac Kandili dolayısıyla camiler doldu taştı. Vatandaşlar camilere akın ederek bu mübarek geceyi idrak etti. Camilerde Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid kasideleri okundu. Gecenin sonunda vatandaşlar ellerini semaya açarak dua etti. Camiye gelen vatandaşlara ise İlkadım Belediyesi'nce lokma tatlısı ikram edildi.

Büyük Cami'deki mevlit programına Samsun Valisi Osman Kaymak da katıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:59 Kaynak: İHA

Miraç Kandili, Hz.Muhammed, Samsun, Güncel
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