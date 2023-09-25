Samsun\'da miras anlaşmazlığı kanlı bitti

SAMSUN'un Ondokuzmayıs ilçesinde N.T. miras anlaşmazlığı nedeniyle gittiği evde kuzeni N.G.'ye tabanca ile ateş etti. Saldırıdan yara almadan kurtulan N.G. olay yerinden kaçınca, evinde yanındaki ahırda bulunan 4 büyükbaşı tabancayla öldüren N.T., jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesine bağlı Kertme Mahallesi'nde bugün saat 15.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre N.T., miras nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzeni N.G.'nin evine gitti. N.G. yaşanan tartışmanın ardından N.G.'ye tabanca ile ateş açtı. Şans eseri kurşunların isabet etmediği N.G., koşarak uzaklaştı. N.T. ise bu kez evin bahçesinde bulunan ahırdaki 4 büyükbaşı tabanca ile vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan N.T., ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.