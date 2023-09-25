Samsun'da miras anlaşmazlığı kanlı bitti - Son Dakika

Samsun'da miras anlaşmazlığı kanlı bitti

Samsun\'da miras anlaşmazlığı kanlı bitti
Son Güncelleme: 25.09.2023 18:30

Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde bir miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, bir kişi kuzenine tabanca ile ateş açtı. Kurşunlardan yara almadan kurtulan kuzen, kaçarken saldırgan ise evin bahçesinde bulunan ahırda bulunan 4 büyükbaşı tabancayla öldürdü. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan saldırgan gözaltına alındı.

SAMSUN'un Ondokuzmayıs ilçesinde N.T. miras anlaşmazlığı nedeniyle gittiği evde kuzeni N.G.'ye tabanca ile ateş etti. Saldırıdan yara almadan kurtulan N.G. olay yerinden kaçınca, evinde yanındaki ahırda bulunan 4 büyükbaşı tabancayla öldüren N.T., jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesine bağlı Kertme Mahallesi'nde bugün saat 15.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre N.T., miras nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzeni N.G.'nin evine gitti. N.G. yaşanan tartışmanın ardından N.G.'ye tabanca ile ateş açtı. Şans eseri kurşunların isabet etmediği N.G., koşarak uzaklaştı. N.T. ise bu kez evin bahçesinde bulunan ahırdaki 4 büyükbaşı tabanca ile vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan N.T., ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Jandarma, Samsun, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da miras anlaşmazlığı kanlı bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da miras anlaşmazlığı kanlı bitti - Son Dakika
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