Arazi kavgasında 2 kız kardeşini ve kadastro görevlisini öldüren ağabey cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Arazi kavgasında 2 kız kardeşini ve kadastro görevlisini öldüren ağabey cezaevine gönderildi

15.07.2023 17:05

Samsun'un Terme ilçesinde miras kalan arazi nedeniyle çıkan tartışmada Cavit Aşkın'ın (66), av tüfeği ile öldürdüğü kız kardeşi Ayşe Ergen (60) ve Nuran Topal (47) ile kadastro görevlisi Mert Işık (30) son yolculuklarına uğurlandı. Olayda ağır yaralanan yeğen Murat Ergen'in (40) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Samsun'un Terme ilçesinde miras kalan arazi nedeniyle çıkan tartışmada Cavit Aşkın'ın (66), av tüfeği ile öldürdüğü kız kardeşi Ayşe Ergen (60) ve Nuran Topal (47) ile kadastro görevlisi Mert Işık (30) son yolculuklarına uğurlandı. Olayda ağır yaralanan yeğen Murat Ergen'in (40) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Cavit Aşgın'ın uyuşturucu, darp ve tehdit suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Yakalanan Aşkın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MİRAS KAVGASI

Samsun'un Terme ilçesinde annelerinin geçen aylarda vefat etmesi sonrasında Akçaykaracalı Mahallesi'nde miras kalan arazi nedeniyle Cavit Aşkın ile kız kardeşleri Ayşe Ergen ve Nuran Topal arasında anlaşmazlık çıktı. 8 kardeş olan ve annelerinden kalan araziyi eşit şekilde bölüşmek isteyen Aşkın, Ergen ve Topal, kadastro görevlisi ile arazilerine geldi. İddiaya göre kişi başına 350 metrekare düşecek arazide yapılan kadastro çalışması sırasında Cavit Aşkın, arazilerin kendisine bırakılmasını ve karşılığında da para vermek istediğini kardeşlerine iletti. Ancak Ayşe Ergen yapılan teklifi kabul etmeyerek, arazinin eşit miktarda herkese verilmesini istedi.

Samsun'da Miras Tartışması Kanlı Bitti: 3 Ölü, 1 Yaralı

3 ÖLÜ

Evli ve 6 çocuk babası olan Cavit Aşkın, arazi ölçümü yapıldığı sırada kardeşler arasında yeniden tartışma çıkması sonucunda yanında getirdiği av tüfeği ile Ayşe Ergen ve Nuran Topal'a ateş etti. O sırada orada bulunan Ayşe Ergen'in oğlu Murat Ergen ve kadastro görevlisi Mert Işık da yaralandı. Kız kardeşler olay yerinde Işık ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da Miras Tartışması Kanlı Bitti: 3 Ölü, 1 Yaralı

YARALI YEĞENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ağır yaralı olarak Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Murat Ergen'in yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayın ardından kaçan Cavit Aşkın, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları sonucunda yakalandı. Aşkın'ın daha önce uyuşturucu, tehdit ve darp gibi farklı suçlardan sabıkasının bulunduğu ve yaklaşık 1 yıl önce de cezaevinden çıktığı yargılamasının da devam ettiği belirtildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu'nda bulunan Ayşe Ergen, Nuran Topal ve Mert Işık'ın cenazeleri yakınları tarafından alındı. Ayşe Ergen, Terme ilçesi Akçagün Mahallesi'ndeki evinin önünde kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında defnedildi. Ergen'in kardeşi Nuran Topal'ın cenazesi ise defnedilmek üzere İstanbul'a götürüldü. Kadastro görevlisi evli ve bir çocuk babası Mert Işık ise Terme ilçesi Hürriyet Cemevi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Taşlık Aile Kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Cavit Aşkın, bugün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da Miras Tartışması Kanlı Bitti: 3 Ölü, 1 Yaralı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • ben irfo: merak ettim arazi kime kaldi peki ? Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Mert Işık, Hisarcık, Samsun, Terme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arazi kavgasında 2 kız kardeşini ve kadastro görevlisini öldüren ağabey cezaevine gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arazi kavgasında 2 kız kardeşini ve kadastro görevlisini öldüren ağabey cezaevine gönderildi - Son Dakika
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