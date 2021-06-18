Mobil ekipler park, bahçe ve fabrikalarda randevusuz aşı yapıyor - Son Dakika

Samsun'da İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri, "Aşının gücünü sizin ayağınıza getiriyoruz" sloganıyla sırası gelen vatandaşlara park, bahçe ve fabrikalarda randevusuz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıyor.

Samsun Millet Bahçesi'nde oluşturulan aşı çadırında Gülsan Sanayi Sitesi'nde çalışan işçiler ve esnaf aşılanıyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının öncülüğünde Kovid-19'a karşı topyekun aşılama kampanyası başlattıklarını söyledi.

İlde aile sağlığı merkezi ve hastaneler olmak üzere 500 noktada aşı yaptıklarını vurgulayan Oruç, "Bunun haricinde 60 mobil aşı istasyonu oluşturduk. Aşı istasyonları büyük park alanları, organize sanayi bölgeleri ve büyük fabrikaların önünde kuruldu. İki gün içinde yaklaşık 230 kişilik mobil aşı ekiplerimiz 10 bin kişiye aşı yaptı. Vatandaşlarımızın aşıya ilgisi var. Yoğun şekilde aşılama yapıyoruz. Samsun'da 720 bin aşıya ulaştık." diye konuştu.

Oruç, alınan önlemler sayesinde bazı ilçelerde sıfır vaka görülmeye başlandığını belirterek, "Bu ilçelerde aşı sayılarımız çok yüksek. Aşı oranını ne kadar yükseltirsek vakaları sıfırlayıp mavi bir Samsun göreceğiz." ifadesini kullandı.

Ekiplerin artırılması ve vatandaşların ilgisiyle kentte aşılama oranının çok yükseldiğine dikkati çeken Oruç, "4 gün öncesinden başlarsak, önce günlük 10 bin aşı rekorunu kırdık. Ertesi gün 15 bin, üçüncü gün 22 bin, dün ise 25 bin rekoruna ulaştık. Her geçen gün yeni bir rekor kırılmış oluyor. Sağlık çalışanlarımıza ve aşıya ilgisi nedeniyle vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Sanayi çalışanları ise aşının randevusuz iş yerlerine kadar gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.