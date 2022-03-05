Samsun'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

05.03.2022 12:21
Samsun'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da mobilya imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Samsun'da mobilya imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde mobilya imalatı yapılan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Söndürme çalışmaları sırasında bazı çalışanlar dumandan hafif şekilde etkilendi.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

YORUMLAR
500
Trabzon'da yangınların büyük kısmı elektrik kontağı ve bacadan kaynaklı çıkıyor Trabzon'da yangınların büyük kısmı elektrik kontağı ve bacadan kaynaklı çıkıyor Son dakika 3. sayfa: Mobilya üretim mağazasında yangın... 2 kişi dumandan etkilendi Son dakika 3. sayfa: Mobilya üretim mağazasında yangın... 2 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye, Samsun, Yangın, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
11:57 'Rus haber sitelerini engelle' çağrısına Musk'tan yanıt: Silah zoru olmadıkça bunu yapmayacağız
11:56 Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
11:41 Hava sahası kapatılınca böyle oldu! Milli Savunma Bakanı Akar: İki tahliye uçağımız Ukrayna'da bekliyor
11:39 Bu nasıl bir kafa? İki kadın müşteriyi başörtülü oldukları için içeri almadılar! Sosyal medyada tepki yağmuru
11:29 Fenerbahçe-Trabzon derbisini kim kazanır? Maçın hakeminin babasına soruldu!
11:25 Adıyaman'da kaza yerine giden polis, şehit oldu
11:25 Elazığ'daki bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmıyor
11:09 İşgalin bu yüzden mi hızlanmasını istiyor? Kadirov'un askerlerinin yarısı öldü iddiası
10:56 Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek
10:52 Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 12:27:42. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement