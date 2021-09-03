"Modifiyeli araç" uygulamasında 247 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Samsun Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen "modifiyeli araç" uygulamasında 247 araç trafikten men edildi.
Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin muhtelif bölgelerinde farklı zamanlarda drift yapan, kurallara aykırı egzoz kullanan, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden, standart dışı ışık donanımı bulunan sürücülere yönelik denetimler gerçekleştirdi.
Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda da uygulama yapan ekiplerce, 2 bin 66 araç sürücüsüne idari para cezası uyguladı, 247 araç trafikten men edildi.
Kaynak: AA
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