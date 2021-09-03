"Modifiyeli araç" uygulamasında 247 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı 'nda da uygulama yapan ekiplerce, 2 bin 66 araç sürücüsüne idari para cezası uyguladı, 247 araç trafikten men edildi.

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