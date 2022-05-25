Molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

25.05.2022 14:31

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine düzenlenen molotoflu saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine düzenlenen molotoflu saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

10 gün önce 04.00 sıralarında Tabakhane Mahallesi Ali Hafız Sokak'taki bir iş yerine gelen maskeli 2 kişi molotofkokteyli atıp kaçtı. İş yeri önünde çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olaya ait kamera görüntülerine ulaşıldı. Kimlikleri belirlenen M.E. ve K.B., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Tabakhane Mahallesi'nde yakalandı. Yakalan şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bafra Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, molotofkokteyli iş yerine atılmadan önce aynı gece 22.00 sıralarında Tabakhane Mahallesi Ali Hafız Sokak'ın köşesinde bulunan seyyar pilavcıda tartışma çıktı, çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan Kaan B., bir gece sonra kavga ettiği Ufuk G.'yi Tabakhane Mahallesi Tataroğlu Sokak'ta pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Olay sonrası kaçmaya çalışan Kaan B., olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte gece bekçileri tarafından yakalandı. Yaralı Ufuk G. 112 acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradan da hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

ESNAF ŞAŞKIN

Ali Hafız Sokak'taki bir iş yeri sahibi Mehmet Gül, "Molotofkokteylinin niye atıldığını bilmiyoruz. Köşede başlayan bir kavganın devamı buraya kadar geldi. Ama ne hikmetse benim kapıma 2 tane atıldı. Diğer iş yerimize 1 tane atıldı. Neden atıldı bilmiyoruz. Biz olaya karışmadık, bir alakamız da yok. Orada olan kavga da bir bahane miydi, gerçekten olayı buraya mı taşımak istediler merak ediyoruz. O kavganın devamı bize nasıl bulaştı anlayamadık. Emniyet mensuplarımızın olayı çözeceğine inanıyorum" dedi.

Esnaf Mehmet Kaba, "Biz işini düzgün yapmaya çalışan esnaflarız. Bizimle ilgisi olmayan, çıkan bir kavganın gecesinde molotofkokteyli atıldı. Kaymakamlık binasına yakın olmamız nedeniyle, şehrin göbeğinde böyle bir olay yapılması gerçekten hem bizim açımızdan hem esnaf arkadaşlarımız açısından büyük bir şüphe uyandırdı. Bizimle alakası olmayan bu saldırının acaba arkasında başka bir iş mi var. Emniyet mensuplarımızın bu konuyu çözeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Diğer esnaflar ise "Kaymakamlığın da burada olması, bayrakların üzerine molotof atılması kafalarımızda soru işaretleri oluşturdu. Bir anlam veremedik. Başka yerde başlayan bir kavganın sonucunda böyle bir şeyin olmasını çözemedik" şeklinde konuştular.

(Ahmet Şükrü Uluçay-İHA)

Molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

YORUMLAR
500
2 kişinin yaralandığı sokak çatışmasının şüphelisi tutuklandı 2 kişinin yaralandığı sokak çatışmasının şüphelisi tutuklandı İş yerine molotof atan maskeli 2 şahıs tutuklandı İş yerine molotof atan maskeli 2 şahıs tutuklandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Samsun, Esnaf, Bafra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
14:45 Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çınar'ın baba olacağını öğrenen Defne'nin tepkisi ne oldu?
12:32 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız
13:13 Babacan'dan Bozdağ'ın sözlerine sert tepki: İçi boş baklava, içi boş tost, içi boş benzin deposu yetmedi şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar
14:28 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Yatakta halsiz yatan Bala Hatun'un sağlık durumunda son durum ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 15:33:50. #1.11#
SON DAKİKA: Molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement