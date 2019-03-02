Samsun'da Motorlu Kara Taşıtı Sayısı 353 Bin 227 Oldu

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Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi