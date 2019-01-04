Samsun'da Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Arttı

Samsun'da 2018 yılı Kasım ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 658 adet, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 13 bin 390 adet artarak 351 bin 930 adete ulaştı.

Samsun'da 2018 yılı Kasım ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 658 adet, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 13 bin 390 adet artarak 351 bin 930 adete ulaştı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2018 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden "Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları" konusunda bilgilendirme yaptı.



Motorlu kara taşıtı 1 yılda 13 bin 390 adet arttı



Samsun'da 2018 yılı Kasım ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 658 adet (yüzde 0,2) bir önceki yılın aynı ayına göre 13 bin 390 adet (yüzde 4) artarak 351 bin 930 adete ulaşmıştır.



En fazla pay otomobilde



2018 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla Samsun'daki toplam 351 bin 930 motorlu kara taşıtının yüzde 48,4'ü (170 bin 196 adet) otomobil, yüzde 3,8'i (13 bin 537 adet) minibüs, yüzde 0,4'ü (bin 540 adet) otobüs, yüzde 19,2'si (67 bin 527 adet) kamyonet, yüzde 2,9'u (10 bin 178 adet) kamyon, yüzde 10,4'ü (36 bin 737 adet) motosiklet, yüzde 0,2'si (609 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 14,7'si (51 bin 606 adet) de traktörlerden oluştu.



9 bin 494 taşıtın devri yapıldı



Samsun'da Kasım ayında 9 bin 494 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içerisinde yüzde 65,2 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 19,2 ile kamyonet ve yüzde 6,7 ile traktör takip etti.



Türkiye genelinde Samsun yüzde 1,5 payına sahip



2018 yılı Kasım ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 22 milyon 850 bin 238 adet trafiğe kayıtlı araç bulunmakta. Samsun, toplam 351 bin 930 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,5'ine sahip.



En yüksek artış otomobilde yaşandı



Samsun'da 2018 yılı Kasım ayı itibariyle trafiğe bağlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla otomobil (yüzde 5) özel amaçlı taşıtlar (yüzde 4,5) ve kamyonet (yüzde 4,4) oldu. - SAMSUN

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