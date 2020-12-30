Samsun'da motorlu taşıt sayısı bir yılda 18 bin 659 arttı - Son Dakika

Samsun'da motorlu taşıt sayısı bir yılda 18 bin 659 arttı

30.12.2020 16:41
Samsun'da motorlu taşıt sayısı bir yılda 18 bin 659 arttı, System.String[]

Samsun'da Kasım ayı sonunda trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 18 bin 659 (yüzde 5,9) artarak 377 bin 912 adete ulaştı.

Samsun'da Kasım ayı sonunda trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 18 bin 659 (yüzde 5,9) artarak 377 bin 912 adete ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerinden "Samsun İli, Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları" konusunda bir basın bülteni yayınlandı. TÜİK verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 18 bin 659 artarak 377 bin 912 adete ulaştı. 2020 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla Samsun'daki toplam 377 bin 912 motorlu kara taşıtının; yüzde 49,3'ü (186 bin 131 adet) otomobil, yüzde 3,6'sı (13 bin 495 adet) minibüs, yüzde 0,4'ü (1 521 adet) otobüs, yüzde 19'u (71 bin 834 adet) kamyonet, yüzde 2,8'i (10 bin 433 adet) kamyon, yüzde 10,5'i (39 bin 861 adet) motosiklet, yüzde 0,2'si (683 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 14,3'ü (53 bin 954 adet) traktörden oluştu.

Samsun'da Kasım ayında 11 bin 302 adet taşıtın devri yapıldı

Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 63,4 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 20 ile kamyonet ve yüzde 7 ile traktör takip etti. 2020 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde toplam 24 milyon 64 bin 532 adet trafiğe kayıtlı araç bulunuyor. Samsun'da toplam 377 bin 912 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6'sına sahip. Samsun 2020 yılı Kasım ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı taşıtlar yüzde 8,8 otomobil yüzde 6,6 ve motosiklet yüzde 5,2 şeklinde gerçekleşti. - SAMSUN

Samsun'da motorlu taşıt sayısı bir yılda 18 bin 659 arttı
Samsun'da motorlu taşıt sayısı bir yılda 18 bin 659 arttı
Samsun'da motorlu taşıt sayısı bir yılda 18 bin 659 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Samsun, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da motorlu taşıt sayısı bir yılda 18 bin 659 arttı - Son Dakika Ekonomi


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