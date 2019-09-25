Son Dakika Haberleri: Samsun'da motosikle park halindeki romörka çarptı: 1 ölü
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Samsun'da motosikle park halindeki romörka çarptı: 1 ölü

1 saat önce

Samsun'da motosikleti ile seyir halinde olan 21 yaşındaki genç, park halinde olan traktör romörküne çarptığı kazada hayatını kaybetti.

Samsun'da motosikle park halindeki romörka çarptı: 1 ölü, System.String[]

Samsun'da motosikleti ile seyir halinde olan 21 yaşındaki genç, park halinde olan traktör romörküne çarptığı kazada hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Kahyalı Mahallesi'nin Çiftlik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan 21 yaşındaki Burhan Karaca, motosikletiyle seyir halindeyken park halindeki traktör romörküne çarptı. Kazada, ağır yaralanan Burhan Karaca kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
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